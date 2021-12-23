До 12 см снега: ночью Латвию ждут осадки

На северо-западе страны пройдет сильный снегопад - снежный покров к утру может увеличиться на 12 сантиметров.

Ночью будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер, который местами на побережье в порывах составит 15 метров в секунду. Температура воздуха будет от -2 до -7 градусов, на Курземском побережье - от -1 до +2 градусов.

Днем в пятницу над Латвией по-прежнему будет находиться зона осадков - ожидается снег, в отдельных регионах продолжительный. Снежный покров увеличится на 5-8 сантиметров.

Во второй половине дня начиная с запада небо прояснится. Температура понизится до -5 градусов, в Курземе составит от 0 до +2 градусов.