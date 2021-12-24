Пт, 24.12.2021
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В рождественский вечер будет зимняя погода

ФОТО: LETA

По прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в пятницу, 24 декабря, по всей Латвии ожидаются осадки, а к вечеру толщина снежного покрова увеличится на неполных десять сантиметров.

Днем над Латвией по-прежнему будет зона осадков - ожидается снег на всей территории, в отдельных районах толщина снежного покрова увеличится на 5-8 сантиметров. Видимость во время снегопада будет ухудшена, дороги будут скользкими.

Днем, по мере того как зона осадков начнет постепенно уходить за пределы страны, с запада небо прояснится.

Ветер южный и юго-западный, от слабого до умеренного, позже северо-западный, северный, на побережье порывами 15-18 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит -1…-5 градусов, в западной части Курземе 0…+2 градуса.

Днем в Риге ожидается продолжительный снегопад, толщина снежного покрова увеличится на пять сантиметров. Видимость во время снегопада будет снижена, улицы и тротуары станут скользкими. Температура воздуха днем в пределах -2…-4 градуса.

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