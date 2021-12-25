Предупреждение! В ночь на воскресенье ожидаются сильные снегопады
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил по всей стране желтое, а местами - оранжевое предупреждение.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил по всей стране желтое, а местами - оранжевое предупреждение.
Вечером 25 и 26 декабря над морем и заливом активно будут образовываться тучи, в связи с чем по всей стране ожидаются сильные снегопады, толщина снежного покрова вырастет на пять сантиметров, а в Видземе - на 10-14 сантиметров.
Вечером в субботу на морском побережье, а в ночь на воскресенье и на побережье залива порывы северо-западного, западного ветра усилятся до 20-21 метра в секунду.
Кроме того, как в Видземе, так и в Латгале и Земгале объявлено желтое предупреждение в связи с повышением уровня воды.
Напомним, температура воздуха на западе составит -1...-5 градусов, на востоке - от -5 до -10 градусов, на морском побережье - около 0 градусов.
Утром в воскресенье ожидается облачная погода, во многих регионах возможен снег и метель, а в течение дня небо прояснится и выглянет солнце. Температура воздуха составит -3...-8 градусов, на морском побережье - от +1 до -2 градусов.
В Риге будет облачно, с утра ожидается снег и метель. Температура воздуха днем составит -2...-4 градуса.
Arī šovakar un gaidāmajā naktī virs jūras un līča aktīvi veidosies nokrišņu mākoņi, kas daudzviet Latvijā nesīs stipru sniegu, vietām Vidzemē arī ļoti stipru sniegu un sniega sega tur pieaugs pat par 10-14 cm. Pie brāzmaina R, ZR vēja, brīžiem putinās, būs pasliktināta redzamība pic.twitter.com/Gtl8NSK0HL— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) December 25, 2021