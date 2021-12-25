Предупреждение! В ночь на воскресенье ожидаются сильные снегопады

Вечером 25 и 26 декабря над морем и заливом активно будут образовываться тучи, в связи с чем по всей стране ожидаются сильные снегопады, толщина снежного покрова вырастет на пять сантиметров, а в Видземе - на 10-14 сантиметров.

На побережье возможна метель. Во время нее видимость может быть ограничена до 500-1000 метров.

Вечером в субботу на морском побережье, а в ночь на воскресенье и на побережье залива порывы северо-западного, западного ветра усилятся до 20-21 метра в секунду.

Кроме того, как в Видземе, так и в Латгале и Земгале объявлено желтое предупреждение в связи с повышением уровня воды.

Напомним, температура воздуха на западе составит -1...-5 градусов, на востоке - от -5 до -10 градусов, на морском побережье - около 0 градусов.

Утром в воскресенье ожидается облачная погода, во многих регионах возможен снег и метель, а в течение дня небо прояснится и выглянет солнце. Температура воздуха составит -3...-8 градусов, на морском побережье - от +1 до -2 градусов.

В Риге будет облачно, с утра ожидается снег и метель. Температура воздуха днем составит -2...-4 градуса.