Латвия встретит новую неделю заснеженной
В понедельник на большей части территории Латвии также возможен небольшой снег, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В понедельник на большей части территории Латвии также возможен небольшой снег, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Ночью снег наиболее вероятен на севере Курземе, днем - в центральных и северных регионах страны, а также в Латгале.
Завтра в Латвии ожидается облачная погода, временами с прояснениями. На морском побережье температура ночью составит от +2 до -3 градусов, на северо-востоке страны - до -10…-13 градусов.
Ночью и днем будет преобладать слабый юго-западный ветер до 3-7 метров в секунду.