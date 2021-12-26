Вс, 26.12.2021
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Латвия встретит новую неделю заснеженной

Зимний пейзаж в Кекаве ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В понедельник на большей части территории Латвии также возможен небольшой снег, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночью снег наиболее вероятен на севере Курземе, днем - в центральных и северных регионах страны, а также в Латгале.

Завтра в Латвии ожидается облачная погода, временами с прояснениями. На морском побережье температура ночью составит от +2 до -3 градусов, на северо-востоке страны - до -10…-13 градусов.

Ночью и днем будет преобладать слабый юго-западный ветер до 3-7 метров в секунду.

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