Латвия встретит новую неделю заснеженной

Ночью снег наиболее вероятен на севере Курземе, днем - в центральных и северных регионах страны, а также в Латгале.

Завтра в Латвии ожидается облачная погода, временами с прояснениями. На морском побережье температура ночью составит от +2 до -3 градусов, на северо-востоке страны - до -10…-13 градусов.