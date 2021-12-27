В новогоднюю ночь Латвию пересечет циклон: неутешительный прогноз синоптиков

Вторник и среда пройдут без значительных осадков, температура воздуха ожидается от -2 до -9 градусов, в темное время суток столбик термометра может опуститься до -12 градусов.

Ощущение холода усилит ветер - во вторник вечером и среду ожидаются порывы южного, юго-восточного ветра до 9-14 метров в секунду.

В четверг ожидаются небольшие осадки, температура воздуха начнет повышаться.

31 декабря и 1 января воздух прогреется до -1 .. + 4 градусов.

В новогоднюю ночь ожидаются обильные осадки - не только снег, но и дождь, а также, возможно, сильный ветер.

Во многих частях Западной и Центральной Европы 2021 год завершится рекордами тепла, например, в Германии температура воздуха может достичь +15 градусов.