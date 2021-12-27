В новогоднюю ночь Латвию пересечет циклон: неутешительный прогноз синоптиков
В новогоднюю ночь Латвию пересечет циклон, который принесет более теплую погоду и осадки, прогнозируют синоптики.
В новогоднюю ночь Латвию пересечет циклон, который принесет более теплую погоду и осадки, прогнозируют синоптики.
Вторник и среда пройдут без значительных осадков, температура воздуха ожидается от -2 до -9 градусов, в темное время суток столбик термометра может опуститься до -12 градусов.
Ощущение холода усилит ветер - во вторник вечером и среду ожидаются порывы южного, юго-восточного ветра до 9-14 метров в секунду.
В четверг ожидаются небольшие осадки, температура воздуха начнет повышаться.
В новогоднюю ночь ожидаются обильные осадки - не только снег, но и дождь, а также, возможно, сильный ветер.
Во многих частях Западной и Центральной Европы 2021 год завершится рекордами тепла, например, в Германии температура воздуха может достичь +15 градусов.
В начале января страны Балтии окажутся на границе между теплом на юге и холодами на севере, поэтому возможны как заморозки и снегопады, так и оттепель, дожди и новые наводнения.