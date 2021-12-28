Холодно и облачно: погода в среду не улучшится

Минимальная температура воздуха ночью составит -5...-10 градусов, на востоке Латвии местами до -14 градусов. Максимальная дневная температура ожидается от -3 градусов на побережье до -9 градусов на востоке страны.

В среду в Риге переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный, со скоростью до 13 метров в секунду, днем ветер будет немного слабее. Температура воздуха ночью составит -8 градусов, днем будет до -5 градусов.