Вт, 28.12.2021
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Холодно и облачно: погода в среду не улучшится

ФОТО: Sintija Zandersone/LETA

В среду в Латвии сохранятся холода, которые будут усилены умеренным южным, юго-восточным ветром.

По прогнозам синоптиков, увеличится количество облаков. В Курземе возможен небольшой снег.

Скорость южного, юго-восточного ветра порывами составит 9-14 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха ночью составит -5...-10 градусов, на востоке Латвии местами до -14 градусов. Максимальная дневная температура ожидается от -3 градусов на побережье до -9 градусов на востоке страны.

В среду в Риге переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный, со скоростью до 13 метров в секунду, днем ветер будет немного слабее. Температура воздуха ночью составит -8 градусов, днем будет до -5 градусов.

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