Холодно и облачно: погода в среду не улучшится
В среду в Латвии сохранятся холода, которые будут усилены умеренным южным, юго-восточным ветром.
В среду в Латвии сохранятся холода, которые будут усилены умеренным южным, юго-восточным ветром.
По прогнозам синоптиков, увеличится количество облаков. В Курземе возможен небольшой снег.
Скорость южного, юго-восточного ветра порывами составит 9-14 метров в секунду.
Минимальная температура воздуха ночью составит -5...-10 градусов, на востоке Латвии местами до -14 градусов. Максимальная дневная температура ожидается от -3 градусов на побережье до -9 градусов на востоке страны.
В среду в Риге переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный, со скоростью до 13 метров в секунду, днем ветер будет немного слабее. Температура воздуха ночью составит -8 градусов, днем будет до -5 градусов.