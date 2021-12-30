Прогноз синоптиков на последний день года

Кроме того, ожидается моросящий дождь, местами осадки будут умеренными. Многие дорогие низшего значения будут очень скользкими.

Будет дуть слабый западный ветер. Температура воздуха как днем, так и ночью составит +2...+6 градусов, в восточной части страны - до -1...+2 градусов.

В Риге ожидается туманная погода, периодически будет идти дождь, будет дуть слабый западный, юго-западный ветер, а воздух прогреется до +2...+4 градусов.