Первый месяц года обещает быть дождливым и относительно теплым

Средняя температура воздуха в Латвии в январе, скорее всего, превысит декабрьскую. Чаще будет дуть сильный ветер и идти дождь, также ожидаются обильные снегопады.

В начале следующей недели температура воздуха преимущественно сохранится выше нулевой отметки, более прохладная погода ожидается на северо-востоке страны. После этого оттепели станут чередоваться со слабыми заморозками.