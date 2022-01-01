Первый месяц года обещает быть дождливым и относительно теплым
В этом месяце в Северной Европе усилится активность атлантических циклонов, поэтому, по прогнозам синоптиков, ожидается дождливая, ветреная и относительно теплая погода.
В этом месяце в Северной Европе усилится активность атлантических циклонов, поэтому, по прогнозам синоптиков, ожидается дождливая, ветреная и относительно теплая погода.
Средняя температура воздуха в Латвии в январе, скорее всего, превысит декабрьскую. Чаще будет дуть сильный ветер и идти дождь, также ожидаются обильные снегопады.
В начале следующей недели температура воздуха преимущественно сохранится выше нулевой отметки, более прохладная погода ожидается на северо-востоке страны. После этого оттепели станут чередоваться со слабыми заморозками.
Дороги будут часто покрываться льдом. Самый толстый снежный покров ожидается на возвышенностях Латгале и Видземе.