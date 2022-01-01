В воскресенье Латвию может накрыть метель

Рано утром в воскресенье ожидается метель в Курземе, а затем и в других регионах Латвии. Во многих местах будет сильный снегопад. Начиная с запада снег сменится легким дождем и снова образуется туман. Дороги будут скользкими.

Порывы южного, юго-восточного ветра увеличатся до 9-14 метров в секунду, во второй половине дня в Курземе ожидается слабый юго-западный ветер.

Максимальная температура воздуха днем и вечером второго дня января составит -2...+2 градуса, в Курземе до +5 градусов, а на востоке страны -3..-5 градусов.