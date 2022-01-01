В воскресенье Латвию может накрыть метель
В субботу вечером и в ночь на воскресенье, когда облака рассеются и ветер стихнет, температура воздуха в Латвии упадет до -4...-9 градусов, в восточной части страны до -14 градусов, прогнозируют синоптики.
В субботу вечером и в ночь на воскресенье, когда облака рассеются и ветер стихнет, температура воздуха в Латвии упадет до -4...-9 градусов, в восточной части страны до -14 градусов, прогнозируют синоптики.
Рано утром в воскресенье ожидается метель в Курземе, а затем и в других регионах Латвии. Во многих местах будет сильный снегопад. Начиная с запада снег сменится легким дождем и снова образуется туман. Дороги будут скользкими.
Порывы южного, юго-восточного ветра увеличатся до 9-14 метров в секунду, во второй половине дня в Курземе ожидается слабый юго-западный ветер.
Максимальная температура воздуха днем и вечером второго дня января составит -2...+2 градуса, в Курземе до +5 градусов, а на востоке страны -3..-5 градусов.
Утром и в первой половине дня в Риге ожидается снег, позже - небольшой дождь с гололедом, а также туман. Порывы южного, юго-восточного ветра будут достигать 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до -6 градусов, в пригородах до -10 градусов; максимальная температура в воскресенье будет 0...+1 градус вечером.