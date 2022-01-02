В понедельник дожди продолжатся; предупреждают о густом тумане и сильном обледенении

В приграничных восточных районах ожидается и снег. Местами по стране возможен туман. Будет дуть слабый ветер, на востоке страны установится безветрие.

Максимальная температура воздуха составит от -4 градусов в Алуксне до +4...+6 градусов в Курземе.

В Риге в первый рабочий день 2022 года ожидается туман, периодически будет идти дождь, ожидается слабый западный ветер. Воздух прогреется до +3 градусов.