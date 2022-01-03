Дожди, снегопады и сильный ветер: прогноз синоптиков на неделю
На этой неделе в Латвии часто ожидаются осадки. Начиная с середины недели, когда понизится температура воздуха, - главным образом в виде снега, прогнозируют синоптики.
На этой неделе в Латвии часто ожидаются осадки. Начиная с середины недели, когда понизится температура воздуха, - главным образом в виде снега, прогнозируют синоптики.
Во вторник периодически будут идти дожди, в среду ожидается и снег, однако между облаками будет проглядывать солнце. Ожидается преимущественно слабый или умеренной сильный юго-западный ветер. Температура воздуха во вторник составит +1...+6 градусов,
В четверг на побережье порывы северного ветра могут достигнуть 20 метров в секунду, сообщает агентство LETA.
Напомним, в этом месяце в Северной Европе усилилась активность атлантических циклонов, поэтому ожидается богатая на осадки, ветреная и относительно теплая погода. В январе средняя температура воздуха в Латвии, очень возможно, будет выше, чем в декабре. Чаще будет дуть сильный ветер, больше ожидается и дождей, но возможны и сильные снегопады.
В западной и центральной частях страны в силе предупреждение гидрологов об ожидаемом повышении уровня воды в реках. С продолжением повышения уровня воды начнет затапливать поймы и низины. В местах скопления льда повышение уровня воды будет более быстрым.
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