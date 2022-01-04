Погода на вторник: дождь и мокрый снег
Во вторник на большей части территории Латвии временами ожидаются дожди, местами также возможен мокрый снег, прогнозируют синоптики.
Во вторник на большей части территории Латвии временами ожидаются дожди, местами также возможен мокрый снег, прогнозируют синоптики.
Небо будет преимущественно облачным, будет дуть слабый и умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха составит +1...+6 градусов.
В Риге ожидается дождь, будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер, столбики термометров поднимутся до +5 градусов.