Вт, 4.01.2022
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Погода на вторник: дождь и мокрый снег

Капли дождя на елке ФОТО: Lita Krone/LETA

Во вторник на большей части территории Латвии временами ожидаются дожди, местами также возможен мокрый снег, прогнозируют синоптики.

Небо будет преимущественно облачным, будет дуть слабый и умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха составит +1...+6 градусов.

В Риге ожидается дождь, будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер, столбики термометров поднимутся до +5 градусов.

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