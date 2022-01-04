В Курземе и Бауском крае объявлено оранжевое предупреждение: затапливает поймы рек

Позже оранжевое предупреждение было объявлено и в Бауском крае в связи с ожидаемым ледоходом в верховьях реки Лиелупе во вторник и среду. Прогнозируется затопление пойм и других низин.

Оранжевое предупреждение означает, что население должно быть готово защитить себя и свою собственность. Возможно затопление объектов недвижимости и транспортной инфраструктуры. Не исключены нарушения в электро- и водоснабжении, а также сбои телекоммуникаций. Может потребоваться эвакуация. Жителям настоятельно рекомендуется не посещать территории, подверженные наводнению, и не передвигаться по ним.

Предупреждение в Курземе в основном касается Венты и Дурбе. Вниз по Венте у Кулдиги идет лед, уровень воды достиг самой высокой отметки за последние годы, однако он не настолько высок, как при паводках весной 2010 года.

С начала года вода в Дурбе поднялась примерно на два метра, началось затопление пойм, ожидается затопление более крупных территорий. Уровень воды в Дурбе у Циравы пока на полметра ниже максимума, достигнутого в ноябре 2017 года.

В других частях западной и центральной части Латвии сохраняется желтое предупреждение о высоком уровне воды и затоплении низин.

Самый высокий уровень воды в реках Курземе и Земгале прогнозируется 5-8 января. В реках Видземе и Латгале ожидается менее значительное повышение уровня воды, более опасная ситуация не исключена в местах, где сохраняются скопления льда, - в низовьях Айвиексте, Огре и Гауи, в Даугаве и других местах.