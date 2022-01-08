Сб, 8.01.2022
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Суббота местами будет снежной: объявлено желтое предупреждение

Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В субботу в западной и центральной частях Латвии ожидается снег, местами он будет затяжным, но в Латгале сквозь облака будет проглядывать солнце, прогнозируют синоптики.

В Курземе в силе желтое предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии о сильном снеге - в течение дня толщина снежного покрова вырастет на шесть сантиметров.

Будет дуть умеренный южный ветер, местами возможна небольшая метель. Температура воздуха составит +1...-4 градуса.

В Риге в субботу ожидается облачная и снежная погода, возможна метель, будет дуть умеренный южный ветер, а температура воздуха не поднимется выше -1 градуса.

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