От -25 до +7 градусов: прогноз синоптиков на следующую неделю

В ночь на понедельник температура воздуха опустится до -2...-10 градусов, днем же воздух прогреется до -4...+1 градуса. Местами пройдет снег, будет дуть слабый ветер, сообщает агентство LETA.

Во вторник утром и вечером в Видземе и Лаглае возможен мороз до -20 градусов, в ночь на среду столбик термометра местами может опуститься до -25 градусов.

В Курземе и Земгале ожидается мороз до -15 градусов. Будет дуть слабый ветер, на большей части территории страны ожидается ясная погода.

Во второй половине недели ожидается оттепель с максимальной температурой воздуха +2...+7 градусов. Будет дуть порывистый юго-западный ветер, который затем сменит направление на северо-западное. Временами возможны осадки, временами - прояснения.

В ближайшие сутки на реках усилится образование льда, уровень воды понизится, однако на участках отдельных рек возможно образование ледовых заторов и повышение уровня воды.