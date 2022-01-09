От -25 до +7 градусов: прогноз синоптиков на следующую неделю
В первой половине следующей недели местами в Видземе и Латгале температура воздуха может опуститься ниже -20 градусов, после чего ожидается оттепель, прогнозируют синоптики.
В первой половине следующей недели местами в Видземе и Латгале температура воздуха может опуститься ниже -20 градусов, после чего ожидается оттепель, прогнозируют синоптики.
В ночь на понедельник температура воздуха опустится до -2...-10 градусов, днем же воздух прогреется до -4...+1 градуса. Местами пройдет снег, будет дуть слабый ветер, сообщает агентство LETA.
В Курземе и Земгале ожидается мороз до -15 градусов. Будет дуть слабый ветер, на большей части территории страны ожидается ясная погода.
Во второй половине недели ожидается оттепель с максимальной температурой воздуха +2...+7 градусов. Будет дуть порывистый юго-западный ветер, который затем сменит направление на северо-западное. Временами возможны осадки, временами - прояснения.
В ближайшие сутки на реках усилится образование льда, уровень воды понизится, однако на участках отдельных рек возможно образование ледовых заторов и повышение уровня воды.
Ожидаемая во второй половине будущей недели оттепель вызовет новое повышение уровня воды, наибольшим оно будет в Курземе, особенно на севере региона, где больше снега. По прогнозам, осадков не будет много, да и паводки будут меньше, чем во время двух последних оттепелей.