Неделя начнется с небольшого похолодания, будет облачно

Во многих места возможен кратковременный снег. Дороги будут скользкими.

В ночь на понедельник и в первой половине дня ветра практически не будет, позже подует слабый северный ветер.

Минимальная ночная температура от -2 до -10 градусов. Днем воздух прогреется до +1...-4 градусов.