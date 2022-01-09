Неделя начнется с небольшого похолодания, будет облачно
В понедельник в Латвии сохранится густая облачность, а температура воздуха опустится примерно на градус, сообщают синоптики.
В понедельник в Латвии сохранится густая облачность, а температура воздуха опустится примерно на градус, сообщают синоптики.
Во многих места возможен кратковременный снег. Дороги будут скользкими.
В ночь на понедельник и в первой половине дня ветра практически не будет, позже подует слабый северный ветер.
Минимальная ночная температура от -2 до -10 градусов. Днем воздух прогреется до +1...-4 градусов.
В Риге в понедельник ожидается кратковременный снег, слабый ветер, температура воздуха будет близка к нулю, ночью и утром, возможно, столбик термометра понизится до -5 градусов.