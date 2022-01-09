Вс, 9.01.2022
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Неделя начнется с небольшого похолодания, будет облачно

Зимний день в Риге ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В понедельник в Латвии сохранится густая облачность, а температура воздуха опустится примерно на градус, сообщают синоптики.

Во многих места возможен кратковременный снег. Дороги будут скользкими.

В ночь на понедельник и в первой половине дня ветра практически не будет, позже подует слабый северный ветер.

Минимальная ночная температура от -2 до -10 градусов. Днем воздух прогреется до +1...-4 градусов.

В Риге в понедельник ожидается кратковременный снег, слабый ветер, температура воздуха будет близка к нулю, ночью и утром, возможно, столбик термометра понизится до -5 градусов.

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