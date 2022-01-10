Вечером в Латвии похолодает до -25. Но не везде

Минимальная температура воздуха вечером и в ночь на среду составит -10...-20 градусов, местами в Видземе, Латгале и Селии - до -25 градусов, а под облаками на западе Курземе будет лишь -5...-9 градусов. Местами образуется иней.

В среду потеплеет, вечером температура воздуха составит от +4 градусов на западном побережье Курземе до -9 градусов на крайнем востоке страны.

Будет облачно, в Латгале ожидается более ясная погода. Днем во многих местах пройдет небольшой снег, который на западе Курземе сменится дождем. Ветер прогнозируется слабый и умеренный с юга, юго-запада, на побережье порывами до 14 метров в секунду.

В Риге в среду небо затянут облака, во второй половине дня ожидается небольшой снег. Будет дуть слабый южный, юго-западный ветер. Температура воздуха ночью составит -11 градусов, в пригородах - до -16 градусов. В среду вечером столбик термометра поднимется до -3 градусов.