Вторник будет самым холодным днем с декабря

Температура воздуха во вторник утром понизится до -5...-15 градусов, в Видземе и Латгале местами до -20 градусов. Максимальная дневная температура ожидается от -3 градусов на Курземском побережье до -13 градусов на востоке страны.

Ночью местами еще пройдет небольшой снег, а днем ожидается сухая и солнечная погода. Ветер слабый.