Вторник станет самым холодным днем на этой неделе
Во вторник в Латвии будет светить солнце, местами в Курземе и на востоке страны сохранятся облака, прогнозируют синоптики.
Во вторник в Латвии будет светить солнце, местами в Курземе и на востоке страны сохранятся облака, прогнозируют синоптики.
Этот день станет самым солнечным и самым холодным на неделе. Значительных осадков не ожидается, практически не будет и ветра.
Максимальная температура воздуха составит от -3 градусов на курземском побережье до -13 градусов на северо-востоке страны. Вечером похолодает, местами в Видземе и Латгале столбик термометра упадет ниже -20 градусов.
В Риге весь день будет светить солнце, ожидается слабый ветер и безветрие, температура воздуха повысится до -7 градусов, а вечером мороз превысит отметку в -10 градусов.