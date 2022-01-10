Вторник станет самым холодным днем на этой неделе

Этот день станет самым солнечным и самым холодным на неделе. Значительных осадков не ожидается, практически не будет и ветра.

Максимальная температура воздуха составит от -3 градусов на курземском побережье до -13 градусов на северо-востоке страны. Вечером похолодает, местами в Видземе и Латгале столбик термометра упадет ниже -20 градусов.