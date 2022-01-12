Ср, 12.01.2022
Weather latvija Погода в Латвии Смотреть еще > Weather europe Погода в Европе Смотреть еще > Weather world Погода в мире Смотреть еще >

Начало года почти на два градуса выше нормы

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Средняя температура воздуха в стране в первые десять дней 2022 года составила -0,9 градуса, что на 1,8 градуса выше нормы, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Самая низкая температура воздуха, -14,7 градуса, зарегистрирована 2 января в Зосены, а максимальная температура, +5,6 градуса, фиксировалась в течение нескольких дней в Руцаве, а также 1 января в Павилосте.

Среднее количество осадков в первой декаде января составило 23 миллиметра, или 123% от показателя 1991-2020 годов.

Наибольшее количество осадков - 61,5 миллиметра - было в Вентспилсе, а меньше всего дождей и снега было в Резекне, где выпало всего 5,8 миллиметра осадков.

Сильнейшие порывы ветра - 17,5 метра в секунду - наблюдались 6 января в Вентспилсе.

Уже сообщалось, что средняя температура воздуха в декабре 2021 года составила -4,1 градуса, и таким холодным декабрь в Латвии в последний раз был девять лет назад - в 2012 году.

НАВЕРХ
Back