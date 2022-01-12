Начало года почти на два градуса выше нормы

Самая низкая температура воздуха, -14,7 градуса, зарегистрирована 2 января в Зосены, а максимальная температура, +5,6 градуса, фиксировалась в течение нескольких дней в Руцаве, а также 1 января в Павилосте.

Среднее количество осадков в первой декаде января составило 23 миллиметра, или 123% от показателя 1991-2020 годов.

Наибольшее количество осадков - 61,5 миллиметра - было в Вентспилсе, а меньше всего дождей и снега было в Резекне, где выпало всего 5,8 миллиметра осадков.

Сильнейшие порывы ветра - 17,5 метра в секунду - наблюдались 6 января в Вентспилсе.