В четверг Латвию ждут рекорды тепла

Температура воздуха в четверг, а также в ночь на пятницу повысится до +3...+7 градусов, превысив во многих местах рекорд тепла для 13 и 14 января. Будет дуть порывистый западный ветер. В пятницу утром Латвию с севера пересечет холодный атмосферный фронт, который принесет осадки, ветер переменится на северо-западный, выглянет солнце.

Скорость ветра порывами в пятницу достигнет 17-22 метров в секунду, на побережье до 25 метров в секунду. Уровень воды в Риге и других местах на Видземском побережье поднимется примерно на метр.

В выходные температура воздуха будет близка к нулю, в Курземе повысится до +4 градусов, а на востоке страны ожидаются небольшие заморозки. Порывы ветра будут не такими сильными, как в пятницу. Вероятно, суббота пройдет без осадков, в воскресенье возможен снег с дождем.