Объявлено оранжевое предупреждение о сильном ветре, побиты рекорды тепла

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии, что на побережье западный, северо-западный ветер будет достигать 25-28 м/с.

До утра субботы по всей стране в силе желтое предупреждение о ветре - западный, северо-западный ветер до 20-23 метров в секунду.

В таком ветре ломаются ветви деревьев и отдельные деревья, жителям следует опасаться предметов и обломков, которые несет ветер, возможны нарушения электроснабжения.

Из-за ветра в Риге также объявлено желтое предупреждение о повышении уровня воды до 115-130 сантиметров.

В пятницу утром на большей части страны ожидаются осадки: сильный дождь, а в Видземе и Латгале - снег. Температура воздуха достигнет 0.. +5 градусов.

В Риге в пятницу ожидаются порывы северо-западного ветра до 22-25 метров в секунду, температура воздуха снизится и составит +2.. +3 градуса. Утром пройдет дождь, позже осадки не ожидаются, а сквозь облака пробьются солнечные лучи.

На северо-востоке от Латвии находится большой и сильный циклон, а в Западной Европе большой и сильный антициклон. При формировании разницы давлений в регионе Балтийского моря усиливается ветер. Давление атмосферы на уровне моря в Латвии рано утром составляет от 992 гектопаскалей в Алуксненском крае до 1003 гектопаскалей в Южном Курземском крае.

В Курземе ветер ломает деревья и мешает передаче электроэнергии, побиты рекорды тепла

В пятницу утром в Курземе скорость ветра в превысила 20 метров в секунду, свидетельствуют данные от станций метеорологических наблюдений.

В Ирбенском проливе порывы ветра достигали 27 м/с.

Западный ветер переходит в северо-западный.

Sadales tīkls сообщает, что около 6500 клиентов остались без электричества, в частности с ночи без электричества находится часть Лудзы.

Температура воздуха в Курземе и Земгале превысила +7 градусов, побиты рекорды тепла для 14 января.

На северо-востоке дождь переходит в мокрый снег, температура опустилась до +1..+2.

Обледенение в Курземе и Земгале мешает движению

Обледенение затрудняет движение по отдельным главным и региональным автомобильным дорогам в Курземе и Земгале.

Утром движение было затруднено на Даугавпилсском шоссе (от Саулкалне до Скривери), на всем Бауском шоссе, на Елгавском шоссе (от Риги до Мейтене), на Лиепайском шоссе (от Риги до перекрестка Апшупе), на Вентспилсском шоссе (от Риги до Кудре и от Талси до Стразде), а также на всем Лиепайско-Руцавском шоссе.