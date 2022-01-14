Ветер утихнет на выходных, но усилится в понедельник

По оперативным данным, в понедельник западный и северо-западный ветер в порывах усилится до 18-23 метров в секунду, на побережье местами - до 28 метров в секунду.

В эти выходные ветер немного стихнет: его максимальная скорость в порывах снизится до 12-17 метров в секунду, в ночь на воскресенье ожидается слабый ветер, а в воскресенье начнет усиливаться юго-западный ветер.

Порывистый ветер сохранится и сегодня днем. Он может нанести незначительный ущерб, сломав отдельные деревья, ветки и повредив легкие конструкции, кроме того, на южном побережье залива может повыситься уровень воды.

Температура воздуха составит от -2 градусов на востоке страны до +4 градусов на побережье Курземе.

В ночь на воскресенье погоду будет определять северная окраина антициклона - территорию пересечет полоса высокого давления. Будет дуть северо-западный, западный ветер от слабого до умеренного, во второй половине ночи ветер развернется и станет дуть с юго-запада, юга, постепенно усиливаясь. К вечеру на побережье в порывах скорость ветра достигнет 15-16 м/с.

Ночью возможны кратковременные прояснения, при этом температура воздуха может понизиться до -3...-7 градусов. Днем небо будет закрыто густыми облаками и с запада Латвию пересечет обширная зона осадков: на западе ожидается дождь, мокрый снег, в центральной и восточной частях страны - снег, при этом толщина снежного покрова увеличится на несколько сантиметров. Дороги на некоторых участках будут скользкими. Температура воздуха в светлое время суток будет держаться у отметки -1...+4 градуса.

По прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в целом Латвию в ближайшие дни пересечет несколько зон осадков, в результате чего толщина снежного покрова на востоке страны увеличится на несколько сантиметров.

В первой половине следующей недели с севера подойдет новый циклон - снова усилится ветер и увеличится количество осадков. Ветер постепенно стихнет во вторник вечером.

По мере движения циклона с севера на юг в Латвию начнут поступать более прохладные воздушные массы, поэтому температура воздуха будет держаться в пределах +3...-4 градусов как в понедельник, так и во вторник.

Во второй половине следующей недели, по текущим прогнозам, с севера подойдет новый циклон, который принесет меньше осадков, более прохладную погоду и порывистый, но более слабый, чем раньше, ветер.