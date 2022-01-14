Настолько сильного ветра в центре Риги не было 14 лет

Настолько сильного ветра в центре Риги не было последние 14 лет. 23 февраля 2008 года сила порывов ветра там достигла 27,5 метров в секунду, сообщает агентство LETA.

В свою очередь на наблюдательной станции в Даугавгриве, на берегу Рижского залива, в пятницу были зарегистрированы порывы до 27 метров в секунду. Ранее в том месте ветер сильнее был 22 февраля 2020 года - 30 метров в секунду.

Самые сильные порывы ветра в Латвии - местами даже сильнее, чем прогнозировалось - фиксировались с утра, когда страну с севера пересек холодный атмосферный фронт и температура резко понизилась.

В Лиепайском порту сила северо-западного ветра кратковременно увеличилась до 31,4 метров в секунду, в Вентспилсском порту - до 28,9 метров в секунду, в Бауске - до 28,5 метров в секунду.