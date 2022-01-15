В воскресенье вновь ожидается снег и дождь

В Курземе в основном будет идти дождь, на востоке - снег.

Температура воздуха ночью составит +1...-4 градуса, на востоке местами будет до -7 градусов.

Днем усилится юго-западный ветер, в Курземе возможны его порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха составит -1…+4 градуса.