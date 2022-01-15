В воскресенье вновь ожидаются снег и дождь
В воскресенье, 16 января, начиная с запада небо над Латвией затянет тучами, в течение дня во многих регионах, в основном в Курземе и Видземе, ожидаются осадки, прогнозируют синоптики.
В воскресенье, 16 января, начиная с запада небо над Латвией затянет тучами, в течение дня во многих регионах, в основном в Курземе и Видземе, ожидаются осадки, прогнозируют синоптики.
В Курземе в основном будет идти дождь, на востоке - снег.
Температура воздуха ночью составит +1...-4 градуса, на востоке местами до -7 градусов.
Днем усилится юго-западный ветер, в Курземе возможны его порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха составит -1…+4 градуса.
В Риге в ночь на воскресенье ожидается переменная облачность, днем будет пасмурно, возможен мелкий дождь. Ночью температура воздуха понизится до -2 градусов, днем составит около +3 градусов.