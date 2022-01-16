По Латвии и Эстонии распространилась ударная волна извержения вулкана в Тонга

Тихоокеанское островное государство Тонга после произошедшего извержения подводного вулкана выпустило в субботу предупреждение для всей страны о цунами и попросило людей перебраться в более высокие районы.

Подводный вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай был активен с ноября прошлого года, пятничное извержение выбросило на 20 километров в воздух пепел, пар и газ.

По словам официальных лиц, громкий шум также слышали в Фиджи, более чем в 800 километрах от места извержения.

Извержение произошло через несколько часов после того, как предупреждение о цунами, сделанное в пятницу в связи с предыдущим извержением, отменили.

"Некоторое время назад ударная волна вулкана Тонга распространилась и по Эстонии. Это видно из данных атмосферного давления - атмосферное давление резко поднялось и затем упало. На всех станциях такой толчок, в том числе на станциях соседних стран", - написал синоптики в социальных сетях.

По словам энтузиаста погоды Мартина Бергштейна, сегодня утром на Латвию обрушилась ударная волна вулкана Тонга.

"Глядя на информацию сегодняшнего утра, можно сделать вывод, что около 4:00 по латвийскому времени нас "пересекла" вторичная волна изменения атмосферного давления, вызванная извержением вулкана Тонга. Данные по атмосферному давлению снова "сорвались" на 1-2 гПа", - говорит Бергштейн.

Фото: Уровень атмосферного давления в Риге

ФОТО: meteologix.com

Цунами обрушилось на Японию

Цунами обрушилось на Японию поздно вечером в субботу и ранним утром в воскресенье, возможны волны высотой до трех метров, сообщил Японский метеорологический департамент через несколько часов после мощного извержения подводного вулкана в Тонга.

Ведомство сообщило, что цунами обрушилось на остров Амами-Осима на юге в 23.55 в субботу, после чего последовало небольшое цунами в других частях тихоокеанского побережья Японии.

Вскоре после полуночи на острове Хоккайдо и в префектурах Коти и Вакаяма произошло цунами высотой до 0,9 метра.

Национальное телерадиовещание NHK показало специальную программу и прямую трансляцию затронутых ценами прибрежных районов и попросило людей эвакуироваться в более высокие районы.

Однако явных признаков чего-то необычного на показанных изображениях не было.

По данным Департамента метеорологии, точно неизвестно, идет ли речь о цунами, но наблюдается сильное изменение течения, поэтому людей просят эвакуироваться.

Западное побережье США также получило предупреждение о цунами

Национальная метеорологическая служба США объявила предупреждение о цунами от Калифорнии до Аляски, предсказывая волны высотой до двух футов (60 сантиметров), сильные течения и наводнения.

"Уйдите подальше от пляжа в этих районах, покиньте порты и яхтенные гавани", - призывает предупреждение.

По данным Тихоокеанского центра предупреждения о цунами, в настоящее время ведется мониторинг цунами на Гавайях, но сообщений о разрушениях не поступало, а на островах произошли лишь незначительные наводнения.

В Тонга после извержения люди бежали в более высокие районы, а 1,2-метровая волна обрушилась на столицу Нукуалофа.

Уже сообщалось, что 15 января извержение гигантского подводного вулкана в Тихом океане вызвало цунами в расположенном неподалеку островном государстве Тонга.

Предупреждение о цунами заставило местных жителей эвакуироваться на возвышенности.

Объявления об угрозе цунами были распространены властями ряда стран, расположенных в южно-тихоокеанском регионе, включая Тонга, Фиджи, Австралию и Новую Зеландию.