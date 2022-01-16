И оттепель, и снегопады: синоптики рассказали о погоде на следующую неделю

Неделя начнется с бури - Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии распространил предупреждение о северо-западном ветре порывами до 20-24 метров в секунду, на побережье - до 25-30 метров в секунду.

В понедельник ночью и первой половине дня по всей стране временами ожидаются осадки, днем во многих регионах будет метель, местами выглянет солнце. Температура воздуха ночью составит 0...+5 градусов, днем - от -2 до +2 градуса.

Во вторник ожидается солнечная погода, северо-западный ветер стихнет, на востоке страны температура воздуха опустится до -7 градусов. В среду температура повысится до 0...+5 градусов, местами пройдут дожди.