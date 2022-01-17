В силе оранжевое предупреждение: буря может привести к разрушениям

LVĢMC предупреждает, что в понедельник, начиная с запада, местами в западной и центральной частях Латвии, но главным образом на побережье, порывы северо-западного ветра достигнут скорости 28-32 метров в секунду.

В восточной части страны прогнозируется усиление ветра до 20-24 метров в секунду, таким образом в силе предупреждение желтого уровня. После восьми вечера и на остальной территории Латвии вместо оранжевого предупреждения в силе останется желтое, сообщает агентство LETA.

Кульминация бури ожидается во второй половине дня, в Латгале - ближе к вечеру. В Курземе и Видземе к вечеру ветер начнет стихать.

Наибольшие разрушения из-за ветра ожидаются в Риге, Юрмале и окрестностях столицы.

Уровень воды в столице, как и в пятницу, поднимется примерно на метр выше нормы.

Температура воздуха в понедельник составит -2...+3 градуса, вечером она опустится до -1...-6 градусов, и только местами на побережье она сохранится чуть выше нуля градусов. Дороги обледенеют.

Местами ожидается метель, видимость местами на короткое время снизится до 200 метров. На западе Курземе осадки не прогнозируются, к вечеру на большей части территории страны, начиная с запада, облака рассеются.