В силе оранжевое предупреждение: буря может привести к разрушениям

LVĢMC предупреждает, что в понедельник, начиная с запада, местами в западной и центральной частях Латвии, но главным образом на побережье, порывы северо-западного ветра достигнут скорости 28-32 метров в секунду.
В восточной части страны прогнозируется усиление ветра до 20-24 метров в секунду, таким образом в силе предупреждение желтого уровня. После восьми вечера и на остальной территории Латвии вместо оранжевого предупреждения в силе останется желтое, сообщает агентство LETA.
Кульминация бури ожидается во второй половине дня, в Латгале - ближе к вечеру. В Курземе и Видземе к вечеру ветер начнет стихать.
Наибольшие разрушения из-за ветра ожидаются в Риге, Юрмале и окрестностях столицы.
Уровень воды в столице, как и в пятницу, поднимется примерно на метр выше нормы.
Температура воздуха в понедельник составит -2...+3 градуса, вечером она опустится до -1...-6 градусов, и только местами на побережье она сохранится чуть выше нуля градусов. Дороги обледенеют.
Местами ожидается метель, видимость местами на короткое время снизится до 200 метров. На западе Курземе осадки не прогнозируются, к вечеру на большей части территории страны, начиная с запада, облака рассеются.
В Риге в понедельник возможен снег и сильная метель, а вечером ожидается ясная погода. Западный ветер постепенно сменит направление на северное и порывами усилится до 27-32 метров в секунду. Температура воздуха будет держаться в районе нуля градусов.