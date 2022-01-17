Во вторник такого сильного ветра уже не будет, выглянет солнце

Ночью местами еще продолжатся снегопад и метель. Дороги будут скользкими. На востоке страны ожидается северный, северо-западный ветер, который порывами достигнет 17 метров в секунду, на побережье - до 21 метра в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до -2...-7 градусов, и лишь на части побережья она будет не ниже нуля.

Днем северо-западный ветер утихнет, вечером будет дуть слабый западный ветер. Максимальная температура воздуха ожидается от +3 градусов на западном побережье Курземе до -4 градусов на востоке страны.