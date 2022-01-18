Штормовой ветер и снегопад: приближается новый циклон

В среду ожидается пасмурная погода, более солнечным будет день в Курземе. Местами небольшие осадки. Температура воздуха повысится до +1...+6 градусов. В Курземе западный, юго-западный ветер в порывах усилится до 14-19 метров в секунду.

В ночь на четверг по всей Латвии усилится юго-западный ветер, в четверг будет преобладать сильный западный ветер, а в пятницу ночью и днем в западной и центральной части страны, вероятно, будет дуть сильнейший северо-западный ветер, который перейдет в северный.

Прогнозы о силе ветра пока противоречивы. Вероятно, ветер будет не таким сильным, как в понедельник, но на побережье возможны его порывы до 30 метров в секунду.

Временами ожидается снег и метель, местами - сильная метель. В четверг ночью и первой половине дня также будет идти дождь, после чего ожидается только снег.

В выходные ожидается стихание ветра и понижение температуры ниже -10 градусов в некоторых районах страны, в основном на востоке.