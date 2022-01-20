Сильный ветер, метель и снежная буря: местами объявлено оранжевое предупреждение

Начиная с полудня сильный снегопад возможен местами и в Видземе, к вечеру - почти на всей центральной части страны.

По последним прогнозам, утром на западном побережье Курземе скорость северо-западного ветра в порывах может достигать 30 метров в секунду (м/с), вечером - даже 34 м/с. Сильная буря ожидается у моря в Вентспилсском крае и Вентспилсе.

На большей части территории Курземе буде дуть западный, северо-западный ветер с порывами до 21-26 м/с. В центральных и восточных регионах страны ожидается западный, юго-западный ветер, который в порывах достигнет 15-20 м/с, на побережье Видземе местами - до 22 м/с.

Автодороги обледенеют, движение местами будет затруднено из-за плохой видимости в метель и снежных заносов, могут ломаться деревья. Наиболее опасные условия движения ожидаются в Курземе. Начиная с полудня в Курземе не следует находиться на открытом воздухе.

Температура воздуха составит -2...+2 градуса.

В Риге временами ожидаются небольшие осадки, к вечеру усилится снегопад. Ветер юго-западного направления в порывах достигнет 18 м/с, вечером сменится на северо-западный, скорость которого в порывах может достичь 23 м/с. Температура воздуха +1 градус.

Оранжевое предупреждение о буре, объявленное Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии на побережье Курземе, действует до утра пятницы. В других местах Курземе, а также на побережье Видземе, в том числе в столице, действует желтое предупреждение о сильном ветре. В западной части страны также в силе желтое предупреждение о сильном снегопаде.

На дорогах в Курземе, Видземе и Латгале образуется обледенение

В четверг утром обледенение в Курземе, Видземе и Латгале затрудняет движение по главным и региональным дорогам страны, сообщили в ГООО Latvijas Valsts ceļi (LVC).

Скользкие участки дорог обрабатываются противоскользящими материалами. Для улучшения условий движения к работам по содержанию дорог привлечены 73 единицы зимней служебной техники ГАО Latvijas autoceļu uzturētājs.

Сложные условия движения на главных дорогах страны на участке Валмиерского шоссе (А3) от моста через Браслу до Стренчи, на участке Даугавпилсского шоссе (А6) от Ницгале до Патерниеки, на участке Лиепайского шоссе (А9) от Блидене до Скрунды. Обледенел участок Резекненского шоссе (A12) от Столбовки до Терехово, участок шоссе Гребнева-Медуми (A13) от Рушеницы до Медуми и Даугавпилсская окружная дорога (A14).

Движение по региональным дорогам затруднено в окрестностях Риги, Балви, Даугавпилса, Краславы, Кулдиги, Лимбажи, Лудзы, Мадоны, Прейли, Салдуса, Талси и Валмиеры.