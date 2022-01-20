Чт, 20.01.2022
Weather latvija Погода в Латвии Смотреть еще > Weather europe Погода в Европе Смотреть еще > Weather world Погода в мире Смотреть еще >

В Риге к вечеру усилится ветер, ожидается сильная метель и повышение уровня воды

Иллюстративное фото ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В Риге к 15 часам порывы западного, юго-западного ветра усилятся до 20-22 метров в секунду, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Вечером ветер постепенно сменит направление на северо-западное и в период времени с 22 до 2 часов его порывы могут достигать скорости 25м/с.

Синоптики указывают, что предупреждение в силе до 14 часов 22 января.

Параллельно Пожарно-спасательная служба предупреждает, что сегодня вечером в Риге может повыситься уровень воды, сообщает агентство LETA.

Предупреждение о повышении уровня воды в силе с 21 часа до 12 часов пятницы.

Напомним, вечером в четверг и в ночь на пятницу в Риге ожидается и метель.

Общее количество осадков в ближайшие сутки ожидается больше, чем было в понедельник во время бури. Улицы и тротуары обледенеют, местами образуются снежные наносы, возможно ухудшение видимости.

В пятницу сохранится сильный северный, северо-западный ветер - ожидаются порывы до 22 метров в секунду. Метель продолжится, но осадков станет меньше.

Стихнет ветер только в воскресенье - ожидается безветрие. В конце недели значительных осадков не прогнозируется, но температура воздуха опустится ниже нуля градусов.

НАВЕРХ
Back