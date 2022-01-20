В Риге к вечеру усилится ветер, ожидается сильная метель и повышение уровня воды

Вечером ветер постепенно сменит направление на северо-западное и в период времени с 22 до 2 часов его порывы могут достигать скорости 25м/с.

Синоптики указывают, что предупреждение в силе до 14 часов 22 января.

Параллельно Пожарно-спасательная служба предупреждает, что сегодня вечером в Риге может повыситься уровень воды, сообщает агентство LETA.

Предупреждение о повышении уровня воды в силе с 21 часа до 12 часов пятницы.

Напомним, вечером в четверг и в ночь на пятницу в Риге ожидается и метель.

Общее количество осадков в ближайшие сутки ожидается больше, чем было в понедельник во время бури. Улицы и тротуары обледенеют, местами образуются снежные наносы, возможно ухудшение видимости.

В пятницу сохранится сильный северный, северо-западный ветер - ожидаются порывы до 22 метров в секунду. Метель продолжится, но осадков станет меньше.