В Риге к вечеру усилится ветер, ожидается сильная метель и повышение уровня воды
В Риге к 15 часам порывы западного, юго-западного ветра усилятся до 20-22 метров в секунду, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В Риге к 15 часам порывы западного, юго-западного ветра усилятся до 20-22 метров в секунду, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Вечером ветер постепенно сменит направление на северо-западное и в период времени с 22 до 2 часов его порывы могут достигать скорости 25м/с.
Параллельно Пожарно-спасательная служба предупреждает, что сегодня вечером в Риге может повыситься уровень воды, сообщает агентство LETA.
Предупреждение о повышении уровня воды в силе с 21 часа до 12 часов пятницы.
Общее количество осадков в ближайшие сутки ожидается больше, чем было в понедельник во время бури. Улицы и тротуары обледенеют, местами образуются снежные наносы, возможно ухудшение видимости.
В пятницу сохранится сильный северный, северо-западный ветер - ожидаются порывы до 22 метров в секунду. Метель продолжится, но осадков станет меньше.
Стихнет ветер только в воскресенье - ожидается безветрие. В конце недели значительных осадков не прогнозируется, но температура воздуха опустится ниже нуля градусов.