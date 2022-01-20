Вечером и ночью в Риге ожидается сильная метель
В столице самый сильный ветер и метель ожидаются вечером в четверг и в ночь на пятницу, прогнозируют синоптики.
В столице самый сильный ветер и метель ожидаются вечером в четверг и в ночь на пятницу, прогнозируют синоптики.
В ближайшие часы в Риге ожидаются порывы юго-западного ветра до 18 метров в секунду. Вечером ветер сменит направление на северо-западное и усилится, однако, по прогнозам, вечером и ночью скорость порывов не будет превышать 25 метров в секунду.
В понедельник в центре Риги во время бури порывы ветра достигали 28 метров в секунду, а на севере города - 30 метров в секунду.
Общее количество осадков в ближайшие сутки ожидается больше, чем было в понедельник. Улицы и тротуары обледенеют, местами образуются снежные наносы, возможно ухудшение видимости.
В пятницу сохранится сильный северный, северо-западный ветер - ожидаются порывы до 22 метров в секунду. Метель продолжится, но осадков станет меньше.
Стихнет ветер только в воскресенье - ожидается безветрие. В конце недели значительных осадков не прогнозируется, но температура воздуха опустится ниже нуля градусов.