Предупреждают о сильном снегопаде; движение осложнено

В четверг, 20 января, на западе страны продолжается сильный снегопад и ветер, а вечером и ночью на востоке страны ожидается сильный снегопад, проинформировала Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

Снежный покров вырастет на 5-9 см, временами видимость станет хуже - 100-500 метров. Дороги покроются льдом, будет скользко. Интенсивный снегопад продолжится с утра.

Предупреждение в силе до 9 часов утра пятницы

VUGD напоминает, что, учитывая интенсивность снегопада, может быть осложнено движение транспорта. Спасатели также призывают быть осторожными не только водителей, но и пешеходов, и велосипедистов.

На западном побережье Курземе ожидаются порывы до 28-34 метров в секунду, а в остальной Курземе - до 22-27 метров в секунду. Ночью на пятницу скорость ветра немного уменьшится. Местами видимость уменьшится до 50 метров.

Ночью снежная буря ожидается и на остальной территории Латвии, местами крайне сильная. Порывы ветра будут достигать 20-25 метров в секунду.