Предупреждают о сильном снегопаде; движение осложнено
В ближайшие часы в Курземе, особенно на западе, будет бушевать снежная буря, поэтому жителям предлагается оставаться внутри помещений, сообщают синоптики.
В ближайшие часы в Курземе, особенно на западе, будет бушевать снежная буря, поэтому жителям предлагается оставаться внутри помещений, сообщают синоптики.
В четверг, 20 января, на западе страны продолжается сильный снегопад и ветер, а вечером и ночью на востоке страны ожидается сильный снегопад, проинформировала Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
Снежный покров вырастет на 5-9 см, временами видимость станет хуже - 100-500 метров. Дороги покроются льдом, будет скользко. Интенсивный снегопад продолжится с утра.
VUGD напоминает, что, учитывая интенсивность снегопада, может быть осложнено движение транспорта. Спасатели также призывают быть осторожными не только водителей, но и пешеходов, и велосипедистов.
На западном побережье Курземе ожидаются порывы до 28-34 метров в секунду, а в остальной Курземе - до 22-27 метров в секунду. Ночью на пятницу скорость ветра немного уменьшится. Местами видимость уменьшится до 50 метров.
Ночью снежная буря ожидается и на остальной территории Латвии, местами крайне сильная. Порывы ветра будут достигать 20-25 метров в секунду.
На всей территории Латвии объявлено желтое предупреждение, на побережье - оранжевое.