Пт, 21.01.2022
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На следующей неделе возможны как морозы, так и оттепель

ФОТО: TVNET

В эти выходные в Латвии похолодает, а на следующей неделе ожидается незначительная оттепель, прогнозируют синоптики.

В субботу и воскресенье небо будет закрыто облаками частично, выглянет солнце, местами пройдет небольшой снег. В субботу будет дуть умеренный северный ветер, в воскресенье - слабый ветер переменного направления.

В ночь на субботу температура воздуха понизится до -1...-7 градусов, а в ночь на воскресенье там, где небо будет ясным, морозы усилятся до -12...-16 градусов.

Самая низкая температура ожидается на востоке страны. В середине дня на побережье Курземе температура воздуха будет около нуля, в других частях страны не поднимется выше нулевой отметки.

В понедельник в Курземе, а в ночь на вторник и на остальной территории Латвии ожидается небольшая оттепель, вслед за которой вновь придут морозы - в середине недели в Латгале и Видземе ожидается понижение температуры воздуха до -15 градусов. Однако в пятницу снова возможно незначительное потепление.

На следующей неделе осадки прогнозируются лишь изредка, ветер будет переменного направления и силы, бури больше не ожидаются.

Уровень воды в реках в основном понизится.

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