На следующей неделе возможны как морозы, так и оттепель

В субботу и воскресенье небо будет закрыто облаками частично, выглянет солнце, местами пройдет небольшой снег. В субботу будет дуть умеренный северный ветер, в воскресенье - слабый ветер переменного направления.

В ночь на субботу температура воздуха понизится до -1...-7 градусов, а в ночь на воскресенье там, где небо будет ясным, морозы усилятся до -12...-16 градусов.

Самая низкая температура ожидается на востоке страны. В середине дня на побережье Курземе температура воздуха будет около нуля, в других частях страны не поднимется выше нулевой отметки.

В понедельник в Курземе, а в ночь на вторник и на остальной территории Латвии ожидается небольшая оттепель, вслед за которой вновь придут морозы - в середине недели в Латгале и Видземе ожидается понижение температуры воздуха до -15 градусов. Однако в пятницу снова возможно незначительное потепление.