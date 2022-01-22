В субботу местами ожидается небольшой снег
В субботу, 22 января, в Латвии будет преимущественно облачно, иногда выглянет солнце, местами ожидается небольшой снег, прогнозируют синоптики.
В субботу, 22 января, в Латвии будет преимущественно облачно, иногда выглянет солнце, местами ожидается небольшой снег, прогнозируют синоптики.
Более интенсивный снегопад пройдет в приграничной зоне с Россией.
Северный ветер будет дуть порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха составит +1...-4 градуса.
В Риге не ожидается существенных осадков, сохранится северный ветер порывами до 15 метров в секунду, температура воздуха составит около -1 градуса.