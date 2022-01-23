В Латвии из-за обледенения дорог затруднено движение

В настоящее время сложные условия движения на дорогах в окрестностях Гулбене - в направлении Резекне, Мадоны и Смилтене, а также на дороге Берзкрогс - Вецпиебалга. В свою очередь, самое плохое состояние дорог в Курземе в окрестностях Талси - как на шоссе Талси - Кулдига, так и на Вентспилсском шоссе.