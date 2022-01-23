Вс, 23.01.2022
Weather latvija Погода в Латвии Смотреть еще > Weather europe Погода в Европе Смотреть еще > Weather world Погода в мире Смотреть еще >

Новая неделя начнется с замерзающего дождя и небольшого снега

Дворник убирает мокрый снег ФОТО: Ieva Lūka/LETA

В понедельник во многих местах Латвии ожидаются небольшие осадки, в том числе замерзающий дождь, прогнозируют синоптики.

Небо будет облачным, только в Латгале может выглянуть солнце. Во многих местах западной и центральной части страны будет моросить дождь и образуется обледенение, а также туман, а в восточных регионах ожидается небольшой снег.

Умеренный ветер будет дуть с юга, юго-запада, на побережье возможны порывы до 16 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха ночью составит от +1 градуса на западном побережье Курземе до -12 градусов на границе с Беларусью, максимальная температура днем - от +4 до -5 градусов.

В Риге в понедельник ожидается облачная погода, моросящий дождь, гололед и туман. Будет дуть умеренный южный ветер, столбик термометра будет колебаться около нулевой отметки.

НАВЕРХ
Back