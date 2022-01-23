Новая неделя начнется с замерзающего дождя и небольшого снега

Небо будет облачным, только в Латгале может выглянуть солнце. Во многих местах западной и центральной части страны будет моросить дождь и образуется обледенение, а также туман, а в восточных регионах ожидается небольшой снег.

Умеренный ветер будет дуть с юга, юго-запада, на побережье возможны порывы до 16 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха ночью составит от +1 градуса на западном побережье Курземе до -12 градусов на границе с Беларусью, максимальная температура днем - от +4 до -5 градусов.