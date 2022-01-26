В четверг осадки ожидаются по всей стране. Местами они будут сильными

Вечером местами в Видземе и Латгале снег будет сильным. В западной части страны ожидаются главным образом дожди. Под влиянием дождя особенно скользкими станут дороги, покрытые снегом, сообщает агентство LETA.

Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер, который в течение дня немного усилится. Вечером на юге Курземе и в Лиепае ожидаются порывы до 16-19 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит 0...+3 градусов, в Курземе - до +5 градусов.

В Риге с обеда ожидается дождь и мокрый снег, воздух прогреется до +3 градусов. Ближе к вечеру порывы южного, юго-западного ветра достигнут скорости 12 метров в секунду.