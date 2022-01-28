В пятницу ожидается сильный ветер, вечером субботы - сильная метель

В других регионах на западе и в центральной части страны порывы ветра составят 13-18 метров в секунду, а в Латгале и на востоке Видземе ветер только во второй половине дня и вечером усилится до 11-14 метров в секунду.
Небо преимущественно будет облачным, местами в Курземе выглянет солнце. Во многих регионах ожидаются снег и метель, местами также возможен дождь.
Температура воздуха составит 0...+3 градуса, вечером немного подморозит.
В Риге действует предупреждение об усилении северного, северо-западного ветра до 20 метров в секунду с 11:00 до позднего вечера. В столице ожидается метель, температура воздуха будет около нуля.