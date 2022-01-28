Пт, 28.01.2022
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В пятницу ожидается сильный ветер, вечером субботы - сильная метель

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В пятницу на побережье Латвии, в том числе в Риге, действует желтое предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии об усилении северного, северо-западного ветра в порывах до 20-23 метров в секунду.

В других регионах на западе и в центральной части страны порывы ветра составят 13-18 метров в секунду, а в Латгале и на востоке Видземе ветер только во второй половине дня и вечером усилится до 11-14 метров в секунду.

Небо преимущественно будет облачным, местами в Курземе выглянет солнце. Во многих регионах ожидаются снег и метель, местами также возможен дождь.

Температура воздуха составит 0...+3 градуса, вечером немного подморозит.

В Риге действует предупреждение об усилении северного, северо-западного ветра до 20 метров в секунду с 11:00 до позднего вечера. В столице ожидается метель, температура воздуха будет около нуля.

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