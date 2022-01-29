Самый сильный снегопад этой зимой: объявлено желтое предупреждение

Во время метели видимость временами ухудшится до 500-1000 метров.

В центре предупреждают, что во время метели могут образоваться снежные заносы и будет затруднено движение на дорогах, а также передвижение пешеходов. В некоторых районах находиться и производить какие-либо действия на открытых пространствах также может быть затруднительно.

В связи с приближающейся метелью объявлено желтое предупреждение, которое будет действовать с 17:00 субботы до 03:00 воскресенья.

Вечером в Латвии ожидается сильная метель

В субботу небо над Латвией начиная с запада постепенно затянет облаками, ожидаются осадки. После обеда в Курземе, вечером в центральной части страны, а поздним вечером и на востоке пройдет сильный снегопад - один из самых сильных этой зимой, предупреждают синоптики.

В Курземе также ожидаются дожди, в западной части страны до вторника действует желтое предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии о дальнейшем подъеме уровня воды в реках, затоплении пойм и других низин.

С полудня субботы до утра воскресенья на большей части территории страны будет действовать желтое предупреждение о ветре, на западе Курземе объявлено оранжевое предупреждение, в воскресенье на Курземе обрушится шторм.

Также выпущены желтые предупреждения о сильном снегопаде и метели. Во время снегопада ожидается плохая видимость, дороги будут скользкими, местами образуются снежные заносы.

В субботу усилится южный, юго-западный ветер. Во второй половине дня в Курземе, вечером в центральной части страны, а позже и в восточных регионах скорость ветра в порывах достигнет 16-21 метра в секунду, местами на западе Курземе и на северном побережье Видземе - 22-26 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит -3...+3 градуса, поздним вечером в Курземе - до +5 градусов.