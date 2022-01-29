Дождь со снегом и гроза: прогноз синоптиков на воскресенье

Температура воздуха повысится до 0...+5 градусов, а в воскресенье днем составит 0...+3 градуса.

В воскресенье время от времени будет идти дождь с мокрым снегом, местами ожидаются сильные осадки, в том числе метель в Курземе.

В начале ночи южный, юго-западный ветер в порывах достигнет скорости 16-21 метра в секунду, на побережье местами - 26 метров в секунду. Позже ветер станет слабее, но во второй половине дня в воскресенье на западе Курземе ожидаются порывы северо-западного ветра скоростью до 25-30 метров в секунду.

В субботу вечером в Риге ожидается сильный снегопад, ночью дождь, в воскресенье дождь со снегом. Ветер южный, юго-западный с порывами до 19 метров в секунду; днем ветер станет слабее, переменного направления. Температура воздуха ночью и днем составит +1...+3 градуса.

Как сообщалось ранее, в западной части страны до вторника действует желтое предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии о дальнейшем подъеме уровня воды в реках, затоплении пойм и других низин.