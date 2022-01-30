Буря, снегопады и повышение уровня воды: объявлено предупреждение

На всей территории Курземе, а также на южном побережье Рижского залива до утра понедельника в силе желтое предупреждение о ветре: западный ветер перейдет в северо-западный и во многих местах в порывах будет достигать 20-24 метров в секунду.

В западной части страны с 13:00 воскресенья до 4:00 понедельника будет действовать оранжевое предупреждение о сильном снегопаде и метели. Видимость во время метели ухудшится до 100-500 метров, движение по дорогам будет затруднено.

В Лиепае, Вентспилсе и Риге в связи с повышением уровня воды в море объявлен желтый уровень опасности: ожидается, что уровень воды примерно на метр превысит норму.

В связи с повышением уровня воды в реках из-за осадков и оттепелей в Курземе и Бауском крае действует предупреждение желтой категории о затоплении низин.

В восточной части страны не объявлено никакого предупреждения в связи с погодными условиями.

Во второй половине дня над центральными и восточными районами Латвии расположится центр циклона, поэтому ветер во многих местах станет медленным, переменного направления, осадки также прекратятся. На западе Латвии, напротив, ожидаются обильные дожди и сильный ветер, местами метель перейдет в снежную вьюгу.

Температура воздуха в воскресенье составит 0...+3 градуса, вечером на большей части территории страны ожидаются заморозки.

Во второй половине дня и вечером в Риге возможна метель. Ветер стихнет, но к вечеру ожидаются порывы северного, северо-западного ветер до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +2...+3 градуса.

Осложнено передвижение по дорогам в восточной и центральной части Латвии

В воскресенье, 30 января, утром из-за снега и гололеда в восточных и центральных районах Латвии затруднено движение по основным и региональным автодорогам, сообщили в Latvijas Valsts ceļi (LVC).

Заснеженные и скользкие участки дорог очищают и посыпают противоскользящими материалами. Для улучшения условий движения к работам по содержанию дорог привлечена 151 единица зимней техники Latvijas autoceļu uzturētājs.

Сложные условия движения на участке Айнажского шоссе (А1) от Риги до Айнажи, на Видземском (А2) и Валмиерском (А3) шоссе, на рижских объездных дорогах (А4 и А5) и Даугавпилсском шоссе (А6). Также необходимо учитывать, что обледенение имеется на участке Бауского шоссе (А7) от Риги до Димзукалнса, Елгавского шоссе (А8) от Риги до Елгавы и Лиепайского шоссе (А9) на участке Рига-Каги.

Осложнено передвижение также по Вентспилсскому (A10), Резекненскому (A12), Кокнесскому (P80) шоссе, а также шоссе Гребнева-Медуми (A13), по Даугавпилсской объездной (A14) и Резекненской объездной (A15) дорогам.

Движение по региональным дорогам затруднено в окрестностях Риги, Алуксне, Балви, Цесиса, Даугавпилса, Гулбене, Краславы, Лимбажи, Лудзы, Мадоны, Огре, Прейли, Резекне, Валки и Валмиеры.