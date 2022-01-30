Морозы и снег: синоптики рассказали о погоде на следующую неделю

В понедельник под влиянием уходящего циклона ожидаются снег и метель, местами сильные. В продолжение недели ветер стихнет и снег будет идти только местами. Холодные воздушные массы из Арктики сформируют над морем кучевые облака, в результате чего местами, в основном на побережье, пойдет сильный снег.

Ожидается, что большая часть страны будет покрыта слоем снега толщиной 10-20 сантиметров, местами в Видземе и Латгале снег будет более глубоким. В Риге также возможно формирование снежного покрова толщиной более десяти сантиметров.

По мере рассеивания облаков в самые холодные ночи температура воздуха местами опустится до -15...-20 градусов. Хотя и днем преимущественно сохранится небольшой мороз, на побережье Курземе температура будет колебаться около нуля.

Начиная с пятницы западный ветер, вероятно, принесет более теплый воздух, в соответствии с текущими прогнозами ожидается оттепель.