Морозы и снег: синоптики рассказали о погоде на следующую неделю
На следующей неделе в Латвии ожидаются морозы, а с пятницы возможна оттепель, сообщают синоптики.
На следующей неделе в Латвии ожидаются морозы, а с пятницы возможна оттепель, сообщают синоптики.
В понедельник под влиянием уходящего циклона ожидаются снег и метель, местами сильные. В продолжение недели ветер стихнет и снег будет идти только местами. Холодные воздушные массы из Арктики сформируют над морем кучевые облака, в результате чего местами, в основном на побережье, пойдет сильный снег.
Ожидается, что большая часть страны будет покрыта слоем снега толщиной 10-20 сантиметров, местами в Видземе и Латгале снег будет более глубоким. В Риге также возможно формирование снежного покрова толщиной более десяти сантиметров.
По мере рассеивания облаков в самые холодные ночи температура воздуха местами опустится до -15...-20 градусов. Хотя и днем преимущественно сохранится небольшой мороз, на побережье Курземе температура будет колебаться около нуля.
Начиная с пятницы западный ветер, вероятно, принесет более теплый воздух, в соответствии с текущими прогнозами ожидается оттепель.
В феврале так же, как в январе и декабре, ожидается высокая активность циклонов - частые осадки и порывистый ветер, температура воздуха в среднем выше нормы.