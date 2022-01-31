Ночью в Риге будет сильный снегопад, объявлено желтое предупреждение

Движение в столице будет затруднено, на отдельных участках будет скользко.

Как сообщают в VUGD предупреждение в силе с 21:00 31 января до 6:00 1 февраля.

Жителей призывают быть осторожными. Как напоминает VUGD, сильный снегопад может препятствовать движению транспорта на дорогах, а также передвижению пешеходов. VUGD призывает быть осторожными как при ходьбе, так и передвигаясь на велосипеде или автомобиле.