Пн, 31.01.2022
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Ночью в Риге будет сильный снегопад, объявлено желтое предупреждение

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В Риге ночью на вторник, 1 февраля, ожидается сильный снег с высотой покрова до пяти сантиметров, поэтому объявлено желтое предупреждение, сообщили порталу TVNET представители Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD).

Движение в столице будет затруднено, на отдельных участках будет скользко.

Как сообщают в VUGD предупреждение в силе с 21:00 31 января до 6:00 1 февраля.

Жителей призывают быть осторожными. Как напоминает VUGD, сильный снегопад может препятствовать движению транспорта на дорогах, а также передвижению пешеходов. VUGD призывает быть осторожными как при ходьбе, так и передвигаясь на велосипеде или автомобиле.

В свою очередь, предприятие Rīgas satiksme вечером 31 января уже в Twitter сообщило, что предприятие продолжает активно работать, чтобы вычистить и вывезти снег с автостоянок. "Работы затрудняют увеличение покрова снега и возможность доступа к свободным участкам стоянок", - пишут представители предприятия. "В работах участвует вся доступная техника, работы организуем даже ночью!"

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