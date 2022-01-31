Ночью в Риге будет сильный снегопад, объявлено желтое предупреждение

Движение в столице будет затруднено, на отдельных участках будет скользко.
Как сообщают в VUGD предупреждение в силе с 21:00 31 января до 6:00 1 февраля.
Жителей призывают быть осторожными. Как напоминает VUGD, сильный снегопад может препятствовать движению транспорта на дорогах, а также передвижению пешеходов. VUGD призывает быть осторожными как при ходьбе, так и передвигаясь на велосипеде или автомобиле.
В свою очередь, предприятие Rīgas satiksme вечером 31 января уже в Twitter сообщило, что предприятие продолжает активно работать, чтобы вычистить и вывезти снег с автостоянок. "Работы затрудняют увеличение покрова снега и возможность доступа к свободным участкам стоянок", - пишут представители предприятия. "В работах участвует вся доступная техника, работы организуем даже ночью!"