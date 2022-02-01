Вт, 1.02.2022
Weather latvija Погода в Латвии Смотреть еще > Weather europe Погода в Европе Смотреть еще > Weather world Погода в мире Смотреть еще >

Февраль начнется с облачной погоды; сильных снегопадов не обещают

Иллюстративное фото ФОТО: Zane Bitere/LETA

Во вторник в Латвии сохранится преимущественно облачная погода, солнце выглянет лишь местами, прогнозируют синоптики.

Местами ожидается мелкий снег, кратковременно возможны и более сильные осадки в виде снега, сообщает агентство LETA.

Будет дуть слабый или умеренный западный, а вечером - слабый южный, юго-западный ветер.

Максимальная температура воздуха составит -3...0 градусов, в восточных районах - до -5 градусов.

В Риге временами ожидается снег, воздух прогреется до -5 градусов.

НАВЕРХ
Back