Февраль начнется с облачной погоды; сильных снегопадов не обещают
Во вторник в Латвии сохранится преимущественно облачная погода, солнце выглянет лишь местами, прогнозируют синоптики.
Во вторник в Латвии сохранится преимущественно облачная погода, солнце выглянет лишь местами, прогнозируют синоптики.
Местами ожидается мелкий снег, кратковременно возможны и более сильные осадки в виде снега, сообщает агентство LETA.
Будет дуть слабый или умеренный западный, а вечером - слабый южный, юго-западный ветер.
Максимальная температура воздуха составит -3...0 градусов, в восточных районах - до -5 градусов.
В Риге временами ожидается снег, воздух прогреется до -5 градусов.