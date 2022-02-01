В Алуксне толщина снежного покрова достигла 31 сантиметра

Как сообщает агентство LETA, толщина снежного покрова на наблюдательных станциях в Курземе и Земгале составляет главным образом 1-9 сантиметров, в центре Риги - 11 сантиметров, в Калнциемсе - 14 сантиметров, на большей части Видземе и Латгале - 10-20 сантиметров, а в Алуксне она достигла 31 сантиметра.