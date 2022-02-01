В Алуксне толщина снежного покрова достигла 31 сантиметра
Утром во вторник в Латвии наблюдается преимущественно облачная погода, местами идет небольшой снег, свидетельствует метеорологическая информация.
Утром во вторник в Латвии наблюдается преимущественно облачная погода, местами идет небольшой снег, свидетельствует метеорологическая информация.
Как сообщает агентство LETA, толщина снежного покрова на наблюдательных станциях в Курземе и Земгале составляет главным образом 1-9 сантиметров, в центре Риги - 11 сантиметров, в Калнциемсе - 14 сантиметров, на большей части Видземе и Латгале - 10-20 сантиметров, а в Алуксне она достигла 31 сантиметра.
О снеге толщиной 30 сантиметров сообщают также сигулдская и дагдская наблюдательные станции, где, возможно, в месте измерений образовался сугроб.
Температура воздуха составляет -3...-5 градусов, местами на западе Курземе 0...-2 градуса. Дует слабый или умеренный западный, северо-западный ветер.
В Риге облачно, возможен небольшой снег, температура воздуха составляет -3 градуса, дует умеренный северо-западный ветер.
В понедельник на большей части территории Латвии максимальная температура воздуха составляла 0...-3 градуса.
Местами ожидается мелкий снег, кратковременно возможны и более сильные осадки в виде снега, сообщает агентство LETA.
Будет дуть слабый или умеренный западный, а вечером - слабый южный, юго-западный ветер.
Максимальная температура воздуха составит -3...0 градусов, в восточных районах - до -5 градусов.
В Риге временами ожидается снег, максимальная температура воздуха составит -5 градусов.