Погода на четверг: сильных морозов не ожидается, днем выглянет солнце
В четверг в Латвии ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный снег, прогнозируют синоптики.
В четверг в Латвии ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный снег, прогнозируют синоптики.
Будет дуть слабый ветер, преимущественно с запада и юга.
Воздух прогреется до +1...-4 градусов, в Видземе и Латгале - местами до -6 градусов.
В Риге временами возможен снег, будет дуть слабый ветер, температура воздуха повысится до -2 градусов.