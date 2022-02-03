Чт, 3.02.2022
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Погода на четверг: сильных морозов не ожидается, днем выглянет солнце

ФОТО: Zane Bitere/LETA

В четверг в Латвии ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный снег, прогнозируют синоптики.

Будет дуть слабый ветер, преимущественно с запада и юга.

Воздух прогреется до +1...-4 градусов, в Видземе и Латгале - местами до -6 градусов.

В Риге временами возможен снег, будет дуть слабый ветер, температура воздуха повысится до -2 градусов.

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