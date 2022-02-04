Пт, 4.02.2022
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Прогноз погоды на пятницу: и метель, и солнце, и желтое предупреждение

Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В пятницу в Курземе ожидается снег, дождь и оттепель, во второй половине дня снег пройдет и в центральной части Латвии, ожидаются преимущественно небольшие осадки, прогнозируют синоптики.

На западе страны объявлено желтое предупреждение о ледяном дожде и обледенении, сообщает агентство LETA.

В свою очередь в Латгале и восточной части Видземе ожидается преимущественно солнечный день, без осадков.

Порывы южного, юго-восточного ветра усилятся до 8-13 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит +2...-3 градуса, на востоке страны - до -7 градусов.

В Риге будет облачно, к вечеру ожидается метель, воздух прогреется до -1 градуса, а порывы южного, юго-восточного ветра усилятся до 12 метров в секунду.

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