Прогноз погоды на пятницу: и метель, и солнце, и желтое предупреждение

На западе страны объявлено желтое предупреждение о ледяном дожде и обледенении, сообщает агентство LETA.
В свою очередь в Латгале и восточной части Видземе ожидается преимущественно солнечный день, без осадков.
Порывы южного, юго-восточного ветра усилятся до 8-13 метров в секунду.
Максимальная температура воздуха составит +2...-3 градуса, на востоке страны - до -7 градусов.
В Риге будет облачно, к вечеру ожидается метель, воздух прогреется до -1 градуса, а порывы южного, юго-восточного ветра усилятся до 12 метров в секунду.